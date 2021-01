Barça : Jean-Clair Todibo dézingué par son ancien agent

Le passage de Jean-Clair Todibo au FC Barcelone ne s'est pas forcément bien passé. Et si on se fie aux déclarations de son agent Bruno Satin à Calcio Today, on peut comprendre pourquoi celui qui est aujourd'hui prêté à Benfica n'a pas réussi à faire son trou en Catalogne.

« On était content du travail effectué pour l’envoyer au Barça. Mais aujourd’hui, je ne gère plus ses intérêts. Il a un caractère difficile. Il n’a jamais écouté les conseils d’Abidal. Les Catalans croyaient en lui mais Todibo se considérait déjà comme un phénomène. C’est pour ça que ça s’est mal passé. Malheureusement c’est trop confus autour de lui. Le garçon lui-même n’est pas calme et les gens qui l’entourent veulent leur part de gloire. C’était bien à Toulouse et nous avons fait un miracle en l’envoyant à Barcelone. Mais ce n’est pas suffisant pour être au sommet. Todibo a de grandes qualités, mais il manque d’humilité. Ce n’est pas le seul, beaucoup de jeunes joueurs en manquent aujourd’hui. Mais quand on débarque dans le vestiaire d’un grand club, il faut savoir écouter les anciens. Les choses demandent du temps », a lancé l'agent. Le joueur appréciera...