FC Barcelone : Xavi évoque le retour de Piqué en sélection

Gerard Piqué (35 ans) a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2018 mais il pourrait revenir, comme a laissé entendre Luis Enrique il y a quelques jours. Le sélectionneur n'a pas appelé le défenseur du Barça durant cette trêve internationale mais la donne pourrait bien changer en juin à l'occasion de la Ligue des Nations, et surtout le Mondial en fin d'année.

Xavi lui se dit heureux avec les prestations de son joueur et ne craint pas une éventuelle fatigue supplémentaire engendrée par la sélection. «Que ça me plaise ou non ne change rien. C'est une question pour Luis (Enrique). Il a des idées très claires et c'est un grand entraîneur. Ce qui est bien, c'est qu'il a le choix. Je suis ravi des performances de Piqué en ce moment.»