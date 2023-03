Le pétage de plombs monumental de José Mourinho

La suite après cette publicité

Mardi soir, l’AS Roma s’est déplacée à Cremonese pour la 24ème journée de Serie A. La Louve imaginait que la soirée se passerait mieux mais rien n’a été hier. En effet, les Romains se sont inclinés 2 à 1. Surtout, ils ont perdu José Mourinho, expulsé pour la troisième fois de la saison. Cette fois-ci, il s’est pris le bec avec le quatrième arbitre Marco Serra et il a été envoyé en tribunes par l’arbitre central Marco Piccinini. Après la rencontre perdue par ses troupes, le technicien portugais n’est pas redescendu et a pété un câble.

Mourinho a été exclu

En conférence de presse, il s’est lâché comme jamais. Ses propos sont relayés par La Gazzetta dello Sport. «Serra (le 4ème arbitre) est un menteur. Peut-être qu’en tant qu’arbitre il deviendra le prochain Rocchi, Collina ou Rosetti, mais en tant que personne je le respecte exactement comme il l’a fait pour moi (…) Voulez-vous savoir ce qui s’est passé ? Un épisode tout à fait normal, comme 50 autres se produisent dans un match où le quatrième officiel dit généralement à un entraîneur de rester calme, de s’asseoir. Je suis émotif, mais pas fou. Et si je réagis comme ça, c’est qu’il s’est passé quelque chose de grave.»

Il a ajouté ensuite : «Serra a eu un comportement inacceptable avec moi avec des paroles très graves. J’aimerais savoir s’il y a l’audio de ce qu’il m’a dit. Je veux comprendre ce qu’il est possible de faire sur le terrain juridique (…) Piccinini (l’arbitre central) m’a dit à la fin du match qu’il n’y a pas d’enregistrement des paroles de Serra, je veux savoir si c’est vrai. Ou si ceux, qui entendent toujours tout, ont entendu des dialogues. Serra a un problème de mémoire, il n’est pas honnête. S’il avait dit à Piccinini ce qu’il m’a dit, il serait sorti et pas moi.»

Le Portugais a dégoupillé

D’ailleurs, au moment de son exclusion, Mourinho a dit à l’arbitre central qu’il devait expulser le quatrième arbitre et pas lui, précise la Gazzetta dello Sport. L’ancien coach du Real Madrid a poursuivi ensuite son coup de gueule. «Ses paroles? Je préfère ne pas les dire. C’est un menteur. Si à la prochaine journée, il est sur le terrain et que je ne le suis pas, je ne pourrai pas comprendre cela (…) Quand j’ai pris le rouge contre le Torino, Piccinini était là comme quatrième officiel et il a vu à quel point et comment je me suis excusé auprès de l’arbitre (Rapuano, ndlr) car je savais que j’avais fait une erreur et je n’étais pas fier de mes paroles.»

Mais cette fois-ci, il est innocent à l’écouter. «Je ne veux pas entrer sur le fait que Serra est de Turin et que nous jouons la Juve ce week-end. Il n’a pas le courage et l’honnêteté de dire ce qu’il m’a dit. Il ne m’a pas bien traité (…) Quand je suis entré dans le vestiaire de l’arbitre après la rencontre pour m’excuser, j’ai demandé à Serra d’être honnête. Mais il a eu un trou de mémoire…» La Roma pense faire appel de la décision de l’arbitre concernant l’expulsion de José Mourinho, qui a déjà connu de telles choses dans sa carrière. Mais cette fois, il semble plus remonté que jamais !