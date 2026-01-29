PSG-Newcastle : la presse anglaise scandalisée par trois notes de L’Équipe

Hier soir, le Paris Saint-Germain a rapidement mené au score face à Newcastle. Cependant, les champions d’Europe en titre n’ont pas su faire mieux que 1-1. Une grosse déception pour les Roge et Bleu, expulsés du top 8 et donc obligé de passer par la case des barrages. Dans le camp anglais, ce résultat n’est pas une mauvaise chose. D’ailleurs, la presse de Newcastle estime que les médias français ont été très durs dans leurs commentaires sur les Mahpies. Et c’est le journal L’Équipe qui est ciblé pour ses notes du match.

«Le journal français L’Équipe est réputé pour ses notes sévères, ce qui s’est clairement reflété dans certaines des notes attribuées aux joueurs de Newcastle après le match. Lewis Miley, en particulier, a obtenu une note de 4/10 malgré une belle performance du jeune joueur dans un rôle inhabituel d’arrière latéral. Il est vrai que Miley a connu des difficultés en début de match et que Bradley Barcola l’a pris à contre-pied après seulement 45 secondes, ce qui a conduit à une décision sévère à l’encontre du jeune joueur de Newcastle, jugé coupable d’avoir touché le ballon de la main. Cette décision était scandaleuse et, pendant les 15 minutes qui ont suivi, Miley a été pris pour cible par l’attaque du PSG sur ce côté. Cependant, la star de Stanley s’est imposée dans le match et, en deuxième mi-temps, elle a neutralisé Barcola et a même continué à progresser vers l’avant, offrant à Newcastle une solution offensive. Sa performance globale rendait la note finale attribuée par L’Équipe ridicule. Parmi les autres notes étranges attribuées par L’Équipe, on peut citer un 5/10 pour Sandro Tonali, qui semblait se rapprocher du niveau que nous avons vu chez l’Italien lors des derniers matchs, et un 4/10 pour Anthony Elanga, dont la vitesse a causé des problèmes à la défense du PSG toute la soirée, même si certains de ses tirs manquaient de précision », peut-on lire dans le Chronicle Live.