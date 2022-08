Chelsea : Wesley Fofana justifie son choix

C'était annoncé depuis plusieurs jours maintenant, c'est officiel ce mercredi : Wesley Fofana quitte Leicester et s'engage avec Chelsea. Le défenseur français va donc découvrir un nouveau club en Premier League. Un club qui a fait le forcing jusqu'au bout pour s'attacher ses services. L'ancien de l'ASSE avait d'ailleurs immédiatement souhaité rejoindre le club londonien après les premières discussions. Au micro de Chelsea TV, le joueur de 21 ans a justifié son choix.

«C'est un rêve pour moi d'être ici. C'est incroyable. Je suis très content. J'ai hâte de jouer pour Chelsea. J'ai choisi Chelsea car pour moi c'est Didier Drogba. Je suis un très grand fan de lui, je regardais tous ses matches. Je me rappelle de sa finale de Ligue des champions en 2012 (...) N'Golo Kanté ? Je ne le connais pas personnellement, mais j'aime sa personnalité et c'est un bon gars. (...) Je veux être une légende du club comme Desailly ou Makélélé. Je vais tout donner pour ce club sur le terrain, c'est mon rêve de jouer ici. J'ai parlé avec Reece-James, Edouard Mendy et Cucurella sur Instagram. Reece-James m'a envoyé un message il y a un mois pour me dire de venir jouer avec lui. J'aime bien cette attitude. C'est mon ami maintenant.»