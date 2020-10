La Juventus et le Barça ont pensé à un échange Costa-Dembélé

Douglas Costa a finalement rejoint dans les derniers instants du mercato, ses anciens coéquipiers du Bayern Munich. Transféré au cours de l’été 2018 du Bayern à la Juventus pour pas moins de 40 M€, le milieu offensif brésilien ne s’est jamais réellement imposé au sein de l’équipe bianconera. Depuis l’arrivée de Morata cet été, les dirigeants de la Vieille Dame ont fait comprendre à celui à qui il ne reste qu’une seule année de contrat, qu’ils ne compteront pas sur lui en vue de la saison à venir. Un discours clair qui a poussé le trentenaire à plier bagage et à reposer ses valises en terres bavaroises, dont il connaît déjà tous les recoins. Mais ce prêt aurait pu ne jamais voir le jour.

Si l’on en croit les informations du quotidien italien Tuttosport, la Juventus et le FC Barcelone ont pendant un moment pensé à effectuer un échange entre Ousmane Dembélé, assigné à un statut d’indésirable chez les Culés, et celui dont les Turinois cherchent à se débarrasser, à savoir Douglas Costa. Mais les deux joueurs n’ont pas la même cote sur le marché et celle du Français avait de quoi refroidir les ardeurs turinoises. Si rien ne s’est fait au cours de ce marché estival, nul doute que les Italiens reviendront à la charge cet hiver, si la situation de l’ancien Rennais en Catalogne ne s’améliore pas.