Atlético : le coup de gueule de Diego Simeone

Par Tom Courel
1 min.
Diego Simeone @Maxppp
Club Bruges 3-3 Atlético

Face à Bruges hier en seizièmes de finales de Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid n’a pas réussi à décrocher la victoire qui lui tendait les bras en Belgique (3-3). Une rencontre soldée par un match nul qui va certainement peser dans les têtes madrilènes, tant les hommes de Diego Simeone ont mené. Présent en conférence de presse après la rencontre, le technicien argentin de 55 ans s’est montré en colère. Alors qu’un journaliste lui a demandé s’il était possible de ne pas gagner après avoir marqué trois buts. Le technicien lui a tout simplement répondu. « Oui, que l’autre marque trois buts ». Puis, Simeone a continué à pousser son coup de gueule face aux médias.

« La Ligue des champions demande les deux (les phases offensives et défensives). C’est là que l’on veut réussir. Je pense que nous avons été en avance deux fois, mais nous pouvons parler de tout ce qu’ils veulent pour que nous puissions être critiqués ». Avant d’ajouter des propos sur la qualité de leurs adversaires du soir. « Vous pouvez toujours vous améliorer en tout. Je pense que de toutes les équipes qui sont passées, à l’exception d’Arsenal, elles ont très bien concouru. Nous avions l’avantage avec le 0-2, le 2-3… mais ils jouent bien, c’est une équipe dynamique qui joue bien. Nous savions que nous n’allions pas passer un bon moment. Nous avons fait des erreurs dans ce 3-3 ».

