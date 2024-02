La sortie de Luis Enrique sur Mbappé met le feu à l’Espagne, le retour de l’éternel Modric déchaîne Madrid

Ça se tend entre Mbappé et Luis Enrique

Mbappé faisait sa première apparition au Parc des Princes depuis l’annonce de son départ et il a vécu un après-midi mouvementé face à Rennes (1-1). Parfaitement muselé par la défense rennaise, le Français n’a quasi rien eu à se mettre sous la dent. Conséquence et fait rarissime, le Français a été sorti en cours de match par Luis Enrique sans être blessé et dès l’heure de jeu. Une semaine après avoir été remplaçant à Nantes, le message est clair : Mbappé n’est plus intouchable. «Statut déboulonné» résume L’Equipe. Le quotidien revient d’ailleurs sur la relation entre les deux hommes qui ont pris le temps de discuter lorsque l’attaquant a pris sa décision d’annoncer son départ. Rien n’a fuité de cette discussion, mais il est désormais clair que Luis Enrique n’a pas apprécié cette annonce du Français en plein milieu des défis les plus importants de la saison, peut-on lire. Après le match à Rennes, l’Espagnol s’est exprimé sur la sortie prématurée de sa star, comme le relaye aussi Le Parisien. «Tôt ou tard, à un moment donné, nous devrons apprendre à jouer sans Kylian. Quand je vais considérer cela opportun, il va jouer ou ne pas jouer, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs. Je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine», a-t-il lâché. En Espagne et notamment dans les pages intérieures du journal AS, cette sortie fait grand bruit. Chaque jour qui passe rapproche Mbappé du Real, comme on vous l’a révélé le 7 janvier dernier. Et cette déclaration ne fait que confirmer tout ça.

Le phénix Modric renaît de ses cendres

Le Real Madrid s’est difficilement imposé face à Séville. Bien qu’ultra-dominateurs, les Madrilènes n’ont pas su trouver la faille face à la défense rugueuse andalouse. Le salut est finalement venu de l’«éternel» Luka Modric, auteur d’une superbe inspiration, comme le placarde le journal AS ce matin. Entré en jeu juste avant le dernier quart d’heure (74e), le milieu de 38 ans a délivré les siens et s’est aussi un peu délivré lui-même. Sa saison est délicate, il ne joue que des bouts de matchs en se contentant d’un rôle de remplaçant de luxe. Sa joie sur le but montre sa frustration durant tout ce temps. La presse madrilène rend hommage au Ballon d’Or 2018 à l’instar du journal Marca qui met en avant sa superbe frappe.

C’est toujours la crise à Chelsea !

En Angleterre, c’était finale de League Cup entre Liverpool et Chelsea. Au terme d’une finale intense, ce sont les Reds de Jürgen Klopp qui l’ont emporté sur la pelouse de Wembley grâce à un but de Van Dijk au bout des prolongations. C’est la dixième League Cup de l’histoire de Liverpool, un record. Le tout avec des minots. Trois joueurs des Reds étaient âgés de moins de 20 ans au coup d’envoi. La presse anglaise n’omet pas ce détail et tient à le rappeler, le tout en glissant un tacle à Chelsea et Mauricio Pochettino. A la ramasse totale en championnat, Chelsea avait l’occasion de sauver sa saison, c’est raté.