PSG : de l’eau dans le gaz entre Luis Enrique et Kylian Mbappé !

« Tôt ou tard, à un moment donné, nous devrons apprendre à jouer sans Kylian. Quand je vais considérer cela opportun, il va jouer ou ne pas jouer, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs. Je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine ». Par ces mots, en conférence de presse, Luis Enrique justifiait son choix de remplacer Kylian Mbappé à la 64e minute. Une décision qui n’a pas plu au principal concerné, qu’on a senti très agacé au moment de quitter la pelouse du Parc des Princes face à Rennes (1-1) après une heure de jeu très moyenne de sa part en atteste ce faible 3,5 donné par la rédaction FM dans les notes du match.

De l’eau dans le gaz entre le coach espagnol et le futur attaquant du Real Madrid ? On dirait bien, surtout si on se fie à ce qui est rapporté par le quotidien L’Equipe ce lundi. Le média indique effectivement que les deux hommes ont discuté au cours de la semaine dernière, après que le Bondynois ait communiqué ses envies de départ au reste du vestiaire.

Luis Enrique n’a pas apprécié

Et visiblement, Luis Enrique n’a clairement pas apprécié le timing de cette annonce faite en interne, alors que le Paris Saint-Germain a encore beaucoup de choses à jouer cette saison, en Ligue des Champions notamment. Ce choix de remplacer Mbappé était donc une sorte de sanction, ou alors de la gestion humaine afin de donner un peu de repos à son joueur star ? Seul Luis Enrique le sait, mais clairement, le tacticien espagnol l’a mauvaise.

Surtout, toujours comme l’indique le média, le joueur a perdu son statut d’intouchable. Il sera désormais traité comme tout autre joueur de l’effectif, et sera donc remplacé ou mis sur le banc lorsque le coach l’estime nécessaire. La direction du PSG n’a d’ailleurs transmis aucune consigne à l’entraîneur ibérique quant à la gestion du cas Mbappé. Il faudra donc suivre de très près comment l’ancien du Barça gérera le temps de jeu du Bondynois dans les semaines à venir…