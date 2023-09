OM : les coulisses de l’arrivée de Gennaro Gattuso à Marseille

La suite après cette publicité

C’est la bombe de ces dernières heures : contre toute attente, l’entraîneur italien Gennaro Gattuso, convoité un temps par l’Olympique Lyonnais avant que la direction rhodanienne opte pour l’ancien de la maison Fabio Grosso, va finalement parapher un contrat de deux saisons à l’Olympique de Marseille - dont la deuxième année est en option. Un choix surprenant qui laisse surtout des milliers de questions dans l’esprit de millions de supporters marseillais en France et à travers le monde. Néanmoins, selon nos informations, cette arrivée à Marseille est loin d’être si inattendue, tant les deux parties semblaient d’accord pour tenter le coup ensemble sur du court terme. Avec la situation plus que que chaotique des Phocéens depuis plus d’une semaine, marquée par la démission de l’entraîneur espagnol Marcelino, des départs avortés de Pablo Longoria et Javier Ribalta, ainsi que la claque reçue par le PSG en championnat dimanche dernier (4-0), la direction sportive se devait de réagir rapidement pour trouver des remèdes contre ces plaies vives et ces maux douloureux dont souffre l’OM. Actuellement à la 8ème position de Ligue 1, les Marseillais peuvent encore espérer de belles choses et avec le caractère d’un Gattuso, tout est possible.

D’après nos indiscrétions, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont fait jouer leur réseau en Italie, en espérant trouver le profil parfait pour la situation. En ce sens, le duo marseillais a considéré que Gennaro Gattuso cochait plusieurs cases. Habitué aux situations de crise, il a parfaitement su, à l’aide de son fidèle staff, à construire les bases de l’AC Milan et du Napoli pour l’explosion qui a suivi sous les successeurs respectifs Stefano Pioli et Luciano Spalletti, tous deux auréolés d’un Scudetto à San Siro et San Paolo. Les contacts entre Marseille et l’entourage de Gattuso ont débuté il y a presque une semaine, peu de temps avant le Classique contre le PSG. Au-delà de l’aspect très italianisé du CV de l’ancien milieu de l’AC Milan, le board marseillais voulait aussi un entraîneur capable de reprendre un effectif qui connaissait les principes de Marcelino. Comme à Valence, le Ringhio pose ses bagages en Bouches-du-Rhône avec l’objectif de reprendre les prémices posés par le natif de Villaviciosa (malgré les intérims successifs de Javi Gracia, Albert Celades, Voro). Un mélange italo-espagnol qui a tapé dans l’œil de Longoria pour mieux prendre les rênes d’une équipe successivement dirigée par le Croate Igor Tudor et l’Espagnol Marcelino, cantonnés respectivement à la Serie A et la Liga.

La Ligue 1 en ligne de mire !

Suisse, Grèce, Italie, Espagne… A seulement 45 ans et après dix petites années de carrière en tant qu’entraîneur, Gennaro Gattuso a déjà bien voyagé : sept clubs dans quatre pays différents. Son staff et lui-même aiment découvrir des styles variés et des championnats nouveaux. Pas un hasard si Gattuso était proche de s’engager avec le club anglais de Tottenham en 2021. Selon nos informations, l’entraîneur italien avait ciblé la Ligue 1 et la France comme destination favorite pour sa prochaine aventure. Ce n’est donc pas anodin que son nom ait été mentionné du côté de l’Olympique Lyonnais et encore moins qu’il ait sauté sur l’occasion marseillaise dès à présent. Surtout que Gennaro Gattuso connaissait déjà très bien la paire Pablo Longoria - Javier Ribalta, deux hommes respectés, appréciés et adulés en Italie. Ce qui a bien facilité le choix de Gattuso et de son staff composé de son adjoint Luigi Riccio, les préparateurs physiques Dino Tenderini et Bruno Dominici, l’analyste vidéo Marco Sangermani et l’entraîneur des gardiens Roberto Perrone.

De plus, nous avons appris en exclusivité que le projet présenté par Gennaro Gattuso a totalement convaincu la direction marseillaise. Dans son entourage, on précise que l’ancien milieu italien est «très motivé» et «pressé» de diriger l’Olympique de Marseille, un club connu et respecté par le peuple italien depuis les années 1990. Ils ont même insisté pour arriver au club le plus tôt possible. Le contexte plus qu’original que connaissent les Phocéens depuis plusieurs jours n’effraie absolument pas le natif de Corigliano Calabro - bien au contraire, c’est qu’il l’a motivé à rejoindre Marseille. De plus, la présence de plusieurs joueurs, habitués au football italien qui connaissent déjà Gattuso, comme Jordan Veretout, Pau Lopez, Joaquin Correa, Pierre-Emerick Aubameyang ou Geoffrey Kondogbia. Des joueurs cadres dans l’effectif de l’OM cette saison. D’ailleurs, pour l’anecdote, à l’époque où il dirigeait le Napoli, Gennaro Gattuso avait poussé en interne pour rapatrier à Naples, Jordan Veretout, alors joueur de la Fiorentina. Le milieu français avait finalement rejoint l’AS Roma. Même constat pour Joaquin Correa qu’il avait voulu chiper à l’époque où il évoluait à la Lazio Roma de Simone Inzaghi.