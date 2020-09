Luis Suarez explique pourquoi il a rejoint l'Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

C'est le transfert de l'été en Espagne. Luis Suarez a quitté le FC Barcelone pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Jugé indésirable au Barça, à cause de son salaire astronomique plus forcément en accord avec son niveau et parce que Ronald Koeman ne comptait pas sur lui, l'Uruguayen a aussi été très proche de la Juventus. Mais c'est bien Diego Simeone qui pourra profiter de ses services lors de cette nouvelle saison de Liga. Cette dernière démarre ce dimanche pour les Colchoneros avec un duel face à Granada.

Un choix sur lequel Luis Suarez est revenu dans un entretien accordé aux médias officiels de son nouveau club : « la motivation de jouer dans un gros club espagnol m'a poussé à prendre cette décision, l'Atlético en est un. Il a de très grands joueurs et est toujours à la lutte pour être là haut (au classement, NDLR), a un public qui motive beaucoup, les gens qui veulent que tu joues ici, c'est une motivation supplémentaire. Vu de l'extérieur, la façon de lutter et l'intensité que mettait l'Atlético te motivaient aussi, c'est un plus qui se rajoute à la conversation avec l'entraîneur ou les gens de l'Atlético ».

Luis Suarez a parlé avec Griezmann

« J'ai parlé avec Simeone et ça a été un plus, ça motive, la façon avec laquelle il te parle ça te convainc encore plus. Godin et Griezmann ne m'ont dit que des choses positives sur l'Atlético, ils ont marqué l'histoire de ce club et m'ont aidé pour tout ce dont j'avais besoin à Madrid et je leur en suis très reconnaissant », a ajouté le nouveau goleador colchonero.

Enfin, il a aussi tenu à faire le point sur son état physique - « les choses du passé, ce qu'il y a de mieux à faire c'est d'oublier. Les blessures viennent comme ça, moi j'essaye d'être au meilleur niveau et m'entraîner au maximum pour essayer d'être performant en match » - avant de se livrer sur le style de jeu de l'équipe : « un joueur ne peut pas changer la philosophie de jeu d'une équipe, il doit s'adapter à la dynamique en place et à l'enthousiasme de l'équipe dans sa façon de jouer, c'est ce que j'ai fait dans ma carrière par le passé ». Des paroles que Diego Simeone appréciera sûrement !