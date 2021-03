La Juventus place Paulo Dybala sur le marché des transferts, la galère continue pour Ansu Fati

La suite après cette publicité

Dybala sur le marché des transferts

Pavel Nedved a tenu à mettre les choses au point hier ! Dans une interview accordée au média DAZN, le vice-président de la Juventus a clarifié la position de la Vieille Dame sur les dossiers Cristiano Ronaldo et Andrea Pirlo. Les deux hommes vont rester à Turin la saison prochaine et cela est sûr «à 100%», si l'on en croit le Tchèque. En revanche, ce n'est pas la même limonade concernant l'Argentin Paulo Dybala. Comme le rapporte le Corriere dello Sport du jour, Nedved a laissé entendre hier que la Joya était bien placée sur la liste des transferts pour l'été prochain par son club. «Nous évaluons actuellement les opportunités sur le marché», a lâché le Ballon d'Or 2003. La fin de la belle aventure de Dybala à la Juventus ?

Une 2e chance pour Ødegaard au Real ?

Actuellement prêté par le Real Madrid à Arsenal, le Norvégien Martin Ødegaard retrouve plus de temps de jeu en Angleterre après une première partie de saison compliquée sous la tunique blanche. Mais l'ancien joueur de la Real Sociedad va-t-il faire son retour à Madrid à la fin de son prêt ? Les Gunners souhaitent le conserver. Mais, si l'on en croit l'édition du jour de Marca, le Real Madrid pourrait faire revenir son meneur de jeu afin de lui donner «une seconde chance d'exprimer tout son potentiel» la saison prochaine. Ce sont en tout cas les bruits qui courent au sein de la Casa Blanca, selon le média. Reste à demander à Zinedine Zidane ce qu'il en pense, lui qui ne comptait pas vraiment sur le Norvégien lors de la première moitié de saison.

Coutinho et Fati rechutent

Deux coups durs de plus dans la saison pas facile du FC Barcelone ! Alors que les Blaugranas espéraient retrouver Philippe Coutinho et Ansu Fati, après de longs mois d'absence, durant le mois d'avril, cela ne risque peut-être pas d'arriver. Comme le rapporte Sport ce matin, les deux joueurs offensifs ont subi de nouveaux pépins physiques dernièrement et cela pourrait faire une croix sur leur fin de saison 2020-2021. Le Brésilien a de nouveau été opéré pour un kyste au genou et sera encore absent de longues semaines. Le jeune espagnol, de son côté, aurait rechuté à l'entraînement la semaine dernière et pourrait être obligé de passer de nouveau par la case opération. Une saison à oublier pour les deux joueurs.