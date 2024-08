SM Caen : Alexandre Mendy veut toujours Sunderland

Attaquant du Stade Malherbe de Caen depuis octobre 2020, Alexandre Mendy (30 ans) reste sur une saison pleine avec la formation normande. Auteur de 23 buts et 2 passes décisives en 39 matches, le natif de Toulon a encore une fois porté le secteur offensif des Vikings. Voulant profiter de ses performances des dernières saisons, l’ancien Bordelais souhaite aller du côté de l’Angleterre. Pensionnaire de Championship, Sunderland est particulièrement intéressé et a récemment revu sa position à la hausse comme nous vous l’avons annoncé avec une offre comprise entre 2 et 3 millions d’euros. Alors que le mercato se termine dans quelques jours, nous pouvons vous notifier que la position du joueur n’a pas évolué et qu’il souhaite toujours aller du côté des Black Cats.

«C’est clair pour moi et pour tout le monde que je veux aller à Sunderland, la nouvelle direction doit respecter les engagements pris par l’institution à mon égard. Si je m’entraîne aujourd’hui, c’est pour être prêt à débuter ce nouveau défi avec Sunderland. Je le répète mais j’ai dit au revoir à D’Ornano, mes coéquipiers. Kylian (Mbappé, ndlr) est le patron alors qu’il m’appelle. La nouvelle direction doit comprendre que c’est l’homme qu’on touche et c’est ce qu’il y a de pire. J’ai respecté le club, les supporters et aujourd’hui après quatre ans passés au club, je veux partir en ayant donné le meilleur de moi-même. Je pars sur la plus belle note. Caen et les supporters seront toujours dans mon cœur mais ma tête est à Sunderland», nous a, à ce titre, confirmé l’intéressé. Nous pouvons, enfin, vous affirmer que Sunderland, un temps prêt à se retirer, sera présent jusqu’au dernier moment, qui plus est face à la volonté d’Alexandre Mendy de rejoindre, coûte que coûte, la formation anglaise.