Courtois raconte les chambrages avec Kylian Mbappé à l’entrainement

Le Real Madrid s’est difficilement imposé ce mardi soir en ouverture de Ligue des Champions. Il a fallu un grand Thibaut Courtois et un réalisme offensif à toute épreuve pour venir à bout de Stuttgart (3-1). Après la rencontre, Thibaut Courtois a raconté ses séances d’entraînement avec Mbappé, souvent à se chambrer.

«On a des petits jeux parfois à l’entraînement, revient le Belge au micro de Canal+ après le succès du soir. L’autre jour, c’était lui contre moi, on se parle, on se chambre. Parfois, il me met un but, parfois j’arrête son penalty. C’est chouette de se mesurer, on s’améliore mutuellement.»