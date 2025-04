ASSE - Lyon : les compos du derby sont tombées !

Soir de derby dans le Chaudron, et celui-ci coûte très cher ! Les Verts, 17es à trois points du HAC barragiste, reçoivent l’OL pour boucler la 30e journée de Ligue 1. Les Lyonnais, trois jours après leur crève-coeur européen chez Manchester United, doivent gagner pour revenir à hauteur de Monaco, un point derrière Marseille, dauphin du PSG. Les deux clubs rivaux ont besoin de points dans un match qui s’annonce bouillant ! Vous pouvez le suivre avec notre direct commenté.

Pour ce derby, les Verts doivent composer sans Bouchouari (blessé) ni Maçon (suspendu). Cardona, Stassin et Davitashvili animeront l’attaque, Appiah protégera le côté droit. Tardieu est titulaire au milieu. Côté OL, Lacazette et Mikautadze sont associés dans un 4-4-2 où Cherki et Tolisso devraient animer les ailes, autour de Tessmann et Veretout. Kumbedi et Abner encadrent la charnière Caleta-Car - Niakhaté, devant le but de Descamps, en l’absence de Perri rentré au Brésil pour la naissance de son enfant.

Les compositions

Saint-Étienne : Larsonneur (cap.) - Appiah, Bernauer, Nade, Petrot - Moueffek, Ekwah, Tardieu - Cardona, Stassin, Davitashvili

Lyon : Descamps - Kumbedi, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Cherki, Veretout, Tessmann, Tolisso - Lacazette (cap.), Mikautadze

