Rennes recrute Baptiste Santamaria pour 14 M€

Le Stade Rennais vient d’enrôler la quatrième recrue de son mercato estival. Il y a quelques minutes, nous vous relations que le club breton s’était mis d’accord avec Fribourg concernant le transfert du milieu de terrain français Baptiste Santamaria. Eh bien la nouvelle n’a pas tardé à être officialisée par les Rouge-et-Noir.

« Le Stade Rennais F.C. et le SC Fribourg ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain français. Il s’est engagé avec les Rouge et Noir pour quatre saisons. À 26 ans, l’ancien joueur de Tours et Angers va retrouver la Ligue 1 Uber Eats. (…) Il s’est très vite imposé dans l’entrejeu de Fribourg et a joué 31 matchs la saison dernière (1 but – 2 passes décisives). Degemer mat Baptiste », peut-on lire sur le communiqué.

Santamaria de retour en L1

À 26 ans, Santamaria revient donc en Ligue 1 et pas à n’importe quel prix. Pour mettre un terme à son aventure Bundesliga après seulement un an passé en Allemagne, l’ancien joueur d’Angers a vu le SRFC mettre 14 M€, soit 4 M€ de plus que le prix payé par la formation germanique au SCO en 2020.

À Rennes, Santamaria portera le numéro 8 et vient surtout étoffer un entrejeu en manque de munitions depuis les départs de Steven Nzonzi et Clément Grenier. Avec ce nouveau renfort, Rennes a donc déboursé un total de 49 M€ pour sa campagne de recrutement (14 M€ pour Baptiste Santamaria, 15 M€ pour Kamaldeen Sulemana, 3 M€ pour Birger Meling et 17 M€ hors bonus pour Loïc Badé). Et la note devrait encore grimper avec la probable arrivée du milieu offensif croate Lovro Majer.