Premier League : Leeds d'un grand Illan Meslier dégoûte Liverpool

À la recherche de solutions après un début de saison en demi-teinte, Liverpool accueillait à Anfield une équipe de Leeds en grand danger, samedi soir, dans cette 14ème journée de Premier League. Une affiche qui a débuté sur des chapeaux de roue avec un rythme très intense. D'abord avec Mohamed Salah, proche de l'ouverture du score dès la première minute après une incompréhension entre Illan Meslier et Liam Cooper, mais son tir est arrêté in extremis sur la ligne de but.

Sur une séquence presque similaire de l'autre côté, Rodrigo a permis à Leeds de prendre les devants (4e), alors que le défenseur Joe Gomez a très mal offert le ballon à son gardien Alisson, trompé ensuite par l'attaquant espagnol. Réaction néanmoins immédiate des joueurs de Jürgen Klopp grâce à Salah qui a parfaitement repris de volée le centre d'Andrew Robertson (14e). Le jeune américain Brenden Aaronson a trouvé le montant du gardien brésilien sur une grosse reprise puissante dans la surface (21e), alors que l'Egyptien de Liverpool est passé proche du doublé (31e) mais s'est cassé les dents sur la défense des Peacocks. Une première période bien mouvementée avec de nombreuses opportunités des deux côtés, également marquée par quelques échauffourées entre Robertson et Adams.

Meslier brille, Salah se frustre, Summerville héroïque

Le second acte a pris la suite de l'entame avec deux équipes en place, bien déterminées à trouver la brèche pour renverser l'adversaire. Les joueurs de Leeds ont installé un pressing haut pour contrer la création très basse des Reds. Salah et Nuñez ont eu d'autres belles occasions mais sans faire trembler les filets du portier français (58e, 67e), auteur de neuf parades. Malgré un but et une activité inestimable, l'attaquant égyptien a connu plusieurs situations où il a été bien trop personnel, monopolisant le ballon et se perdant dans des dribbles brouillons, à l'image de cette opportunité où Firmino et Nuñez, bien placés, n'ont pas reçu la passe de Salah qui a tenté un lob compliqué (75e). Pendant que Meslier enchaînait arrêt sur arrêt (86e, 88e, 89e), c'est Crysencio Summerville qui vient libérer le peuple jaune et bleu sur un super extérieur du droit sur une passe de Patrick Bamford (90e). Leeds jubile, Liverpool coule !

Au classement, Liverpool pointe désormais à la 9ème position. Leeds sort de la zone rouge pour s'installer à la 15ème place. Le weekend prochain, les Reds se déplaceront dans la banlieue de Londres pour y affronter les Spurs de Tottenham, tandis que les Peacocks recevront à la maison Bournemouth, au cours de la 15ème journée du championnat.