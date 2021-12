Premier League : Manchester United demande le report du match contre Brentford

Alors que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions cristallise actuellement toutes les attentions, Manchester United, qui défiera finalement l'Atlético de Madrid et non le PSG, vient de publier un communiqué et celui-ci concerne un tout autre sujet. Décimés par l'épidémie de Covid-19, les Mancuniens ont décidé d'annuler les futurs entraînements pour éviter tout risque de propagation.

Dès lors, les Red Devils, qui doivent se déplacer sur la pelouse de Brentford, mardi à 20h30, pour le compte de la 17ème journée de Premier League, discutent actuellement avec les instances dans l'optique de reporter cette rencontre : «compte tenu de l’annulation de l’entraînement et de la perturbation de l’équipe, et de la santé des joueurs et du personnel étant la priorité, le club est en discussion avec la Premier League pour savoir s’il est sûr que le match de mardi contre Brentford se poursuive, à la fois du point de vue de l’infection Covid et de la préparation des joueurs». Une réponse officielle est désormais attendue dans les prochaines heures...