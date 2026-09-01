Noah Edjouma prêté à Brest

Ailier de terrain arrivé l’hiver dernier à Lille, Noah Edjouma (20 ans) n’a que peu joué avec les Dogues. Bloqué en vue de la saison prochaine, il a finalement opté pour un prêt. Suivi par Le Havre, il débarque finalement du côté de Brest.

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Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée, sous forme de prêt en provenance du LOSC, de Noah Edjouma.



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🤝 Aquila RH Brest - Le Faou |… pic.twitter.com/EzlfEpAm5E — Stade Brestois 29 (@SB29) September 1, 2026

«Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée, sous forme de prêt, de l’attaquant Noah Edjouma, en provenance du LOSC. Jeune ailier français de 20 ans, Noah Edjouma est arrivé au LOSC en février 2026 après avoir été formé au Toulouse FC. Attaquant créatif et percutant, il est rapide et technique et capable d’évoluer sur un côté comme dans un rôle plus axial», peut-on lire dans un communiqué.