Le retour de Cristiano Ronaldo coûte cher à Manchester United, la décision forte de Zlatan Ibrahimovic pour son avenir

CR7 coûte une fortune

En Angleterre, on s'intéresse au recrutement de Cristiano Ronaldo à Manchester United ce matin. Les Red Devils ont réalisé un mercato XXL l'été dernier mais cela coûte une fortune au club mancunien. «La masse salariale de United s'envole», écrit le Daily Mirror ce matin. «Est-ce que c'est de l'argent bien dépensé ?» s'interroge le tabloïd. Le coût de la signature de Cristiano Ronaldo en tant que meilleur joueur de la Premier League a fait grimper la masse salariale de Manchester United de près d'un quart. Le salaire de l'attaquant, qui s'élève à 550 000 £ par semaine soit plus de 655 000 € a fait grimper la masse salariale», écrit le média. Même chose en Une du Daily Star qui titre : «la masse salariale de United, c'est Ronaldo en hausse» ou encore le Daily Express qui indique que «les chiffres de Ronaldo explosent.» Bref, Manchester a réalisé un sacré coup mais cela a un prix et il est élevé : 88,5 millions de livres sterling, soit 105 M€ rien que sur le premier trimestre.

Ibra va prolonger au Milan

On file en Italie où il y en a un qui commence à être éternel, c'est Zlatan Ibrahimovic ! A 40 ans, le Suédois est toujours un joueur majeur de l'AC Milan et ce n'est pas terminé. En effet, La Gazzetta Dello Sport annonce que le géant va prolonger son contrat d'une année supplémentaire soit jusqu'en 2022. «Le Milan dit Oui à Ibra. L'histoire continue. Il signe au début de l'année son nouveau contrat», écrit le journal au papier rose. Une bonne nouvelle pour les Rossoneri qui réalisent un beau début début de saison avec 2e place en Serie A à égalité avec le Napoli. Zlatan encadre les jeunes et ça réussit au Milan.

Juninho quitte l'OL... et surprend

L'actualité de l'Olympique Lyonnnais est marquée ce matin par les déclarations de son directeur sportif Juninho qui s'affiche en Une du journal le Progrès ce matin. «Trois saisons et puis s'en va ?», s'interroge le quotidien local. En effet, le Brésilien a annoncé son départ de l'OL en fin de saison. Dans une interview accordée à RMC, Juninho a précisé qu’il arrivait sans doute à sa dernière saison en tant que directeur sportif. Un vrai contre-pied, un coup de tonnerre ou un électrochoc avant de recevoir Marseille dimanche ? C'est tout un club qui tremble. Pour L'Équipe, cette annonce de Juninho est une véritable «secousse». A quatre jours d'OL-OM, le timing et le fond de sa sortie vont laisser des traces, estime le journal sportif.