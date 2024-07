Nantes passe à l’action pour Ludovic Ajorque

Le FC Nantes aspire à faire mieux lors de l’année qui arrive. Décevants lors de la cuvée qui vient de s’écouler, les Canaris commencent déjà à se montrer actifs sur le marché des transferts. L’une des priorités de la direction nantaise est de renforcer l’attaque. Ainsi, Matthis Abline devrait retourner à la Beaujoire après un prêt fructueux en Loire-Atlantique. Pour recruter le jeune avant-centre de 21 ans, le FCN s’apprête à débourser environ douze millions d’euros bonus compris. Ce n’est pas le seul renfort désiré par les dirigeants nantais pour leur attaque. En effet, selon nos informations, Ludovic Ajorque est bel et bien sur les tablettes des Canaris comme rapporté par Ouest-France.

Ancien goleador de Strasbourg (151 matches pour 51 buts et 18 passes décisives), le buteur puissant a été l’un des attaquants fiables de Ligue 1 entre 2018 et 2023. Excellent en Alsace, le natif de Saint-Joseph en Réunion a réalisé un passage honorable avec Mayence, compilant 8 buts en 30 titularisations depuis son arrivée outre-Rhin en janvier 2023. Intéressé à l’idée de retourner en France, l’attaquant de 30 ans est estimé à 3 millions d’euros par Transfermarkt. D’après nos indiscrétions, des négociations sont toujours en cours pour que l’ancien bourreau des surfaces de Strasbourg endosse le maillot jaune du FC Nantes l’an prochain. L’une des clés de l’opération sera de trouver un accord sur le plan salarial avec les nouvelles restrictions de la DNCG à l’égard des Canaris. Revanchard, expérimenté et habitué à empiler les buts en Ligue 1, Ludovic Ajorque pourrait apporter énormément à l’attaque nantaise en vue de la saison prochaine.