Bayern : Leon Goretzka irrité par ses dirigeants

Si le Bayern Munich ne devrait pas faire partie des animateurs majeurs du mercato estival 2021, la direction bavaroise a fort à faire avec les dossiers des prolongations de ses joueurs, et plus particulièrement de Kinglsey Coman (25 ans) et Leon Goretzka (26 ans). Alors que le Rekordmeister a déjà dû dire au revoir à David Alaba (Real Madrid) sans aucune indemnité en retour cet été, les Munichois veulent éviter de revivre une situation similaire dans les prochaines années. Concernant le milieu de terrain international allemand, qui n'a plus qu'une année de contrat, la situation est plus pressante.

D'autant plus que la menace Real Madrid plane encore au-dessus des dirigeants du club allemand, les Merengues souhaitant attendre l'été prochain pour recruter Leon Goretzka librement. D'après les informations de Bild outre-Rhin, le clan Goretzka l'a mauvaise contre la direction bavaroise. Les représentants du joueur sont irrités par le fait que les négociations sur une prolongation de contrat avancent si lentement. Le quotidien allemand précise que le principal concerné souhaite bel et bien rester mais qu'il exige un salaire plus élevé que celui qu'il touche actuellement. Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur du Bayern et de Goretzka, n'a pas caché son intention de le voir rester alors qu'Oliver Kahn a récemment confié qu'une offre très généreuse lui avait été faite.