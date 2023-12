OM : Jean-Pierre Papin se méfie du Shakhtar Donetsk

Après le tirage au sort de la Ligue des Champions, celui des barrages de la Ligue Europa a offert un tirage peu évident pour les clubs français. C’est le cas de l’Olympique de Marseille qui devra croiser le fer avec le Shakhtar Donetsk, une formation habituée aux joutes européennes et bourreau de Rennes la saison dernière. Le conseiller du président Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin, ne s’attend pas à une partie de plaisir lors de cette double confrontation. Surtout que la seule double confrontation entre les deux équipes (2008-2009) avait tourné à l’avantage des Ukrainiens (2-0/2-1).

Interrogé sur Canal +, l’ancienne gloire de l’Olympique de Marseille passé par l’AC Milan s’est méfié du tirage au sort des Olympiens : «c’est un tirage compliqué, on va jouer le champion d’Ukraine qui a une expérience européenne incroyable. C’est une équipe qui a terminé troisième de son groupe en battant le Barça. C’est bien pour nous de prendre une équipe qui est solide parce que dans notre groupe ce n’était pas facile. On a terminé deuxième dans un groupe qu’on nous prédisait difficile. On a pris le Shakhtar, on aurait pu prendre d’autres grosses équipes. C’est toujours un match piège. On les connaît, on reçoit au Vélodrome, on sait ce que peut nous apporter notre public, ça peut être magique.»