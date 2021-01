Premier League : Leicester bat Southampton et recolle au leader

Pour le compte de la 19e journée de Premier League, deux équipes en vue cette saison s'affrontaient au King Power Stadium en ce samedi soir. Quatrième, Leicester City avait à cœur de prolonger une série de quatre matches sans défaite (2V, 2N). En face, Southampton, installé au huitième rang, se présentait tout de même avec le scalp de Liverpool, battu 1-0 il y a une douzaine de jours.

Une réalisation de James Maddison, puissant et précis dans un angle fermé (1-0, 37e) et un but d'Harvey Barnes, lancé par Tielemans en toute fin de match (2-0, 90e+5) ont fait le bonheur de Brendan Rodgers. Wesley Fofana a disputé 53 minutes, avant de laisser sa place à Caglar Soyuncu. Chez les Saints, Ibrahima Diallo a été remplacé par Yann Valéry à la 87e. Le jeune Allan Tchaptchet est resté sur le banc.

