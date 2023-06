N’Golo Kanté serait sur le point de rejoindre Karim Benzema à Al-Ittihad !

La suite après cette publicité

C’est une nouvelle déflagration en provenance d’Arabie saoudite qui est en train d’atteindre le Vieux continent. Quelques heures seulement après l’officialisation de l’arrivée de Karim Benzema à Al-Ittihad pour un contrat absolument énorme (on parle tout de même de 200 M€ par an jusqu’en 2026, en plus des revenus liés à ses droits à l’image), le club basé à Djeddah serait en passe de réaliser un deuxième énorme coup.

D’après les informations de The Guardian, Ngolo Kanté serait sur le point d’accepter une offre de l’entité saoudienne estimée à 100 M€ par saison pour un contrat allant jusqu’à 2025. Les derniers détails liés à l’offre de contrat semblent être en passe d’être réglés mais les deux parties seraient d’accord sur l’essentiel. Une délégation du Fonds public d’investissement saoudien (PIF) aurait même posé le pied à Londres dans la soirée pour finaliser cela.

Kanté va finalement quitter Chelsea

Il convient tout de même de rester prudent car dans le même temps, L’Equipe temporise, indiquant qu’aucun accord n’avait pour le moment été scellé. Dans le viseur saoudien depuis un petit moment, le Français évolue à Chelsea depuis 2016. Il y a remporté la Ligue des Champions en 2021 ainsi que la Premier League en 2017. En fin de contrat chez les Blues au terme de derniers mois compliqués par de nombreuses blessures, qui lui ont coûté une absence à la Coupe du Monde, le joueur de 32 ans était en négociations très avancées pour boucler sa prolongation en Angleterre.

Il était même revenu à un très bon niveau en cette fin de saison, justifiant ce nouveau bail dont les contours avaient été dessinés jusqu’en 2026, en plus d’une option pour 2027. Il avait même annoncé le fait de rester à Chelsea au mois de mai. «C’est certain. C’est un projet passionnant pour le club» lâchait-il à Sky Sports. Ce contrat verra-t-il le jour ? Rien n’est moins sûr puisque l’Arabie Saoudite rêve d’associer le champion du monde 2018 à Benzema.