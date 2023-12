Tottenham : Hugo Lloris a enfin une belle porte de sortie

Gardien titulaire durant plusieurs années, Hugo Lloris a perdu sa place. En effet, Guglielmo Vicario occupe à présent cette place. Approché par la Lazio durant l’été, l’ancien capitaine des Bleus est resté à quai. Toujours chez les Spurs, il n’a plus joué depuis le 23 avril dernier. Mais il pourrait retrouver du temps de jeu très bientôt.

La suite après cette publicité

Selon The Sun et le Mirror, Newcastle apprécie beaucoup son profil. Les Magpies cherchent un nouveau gardien à la suite de la blessure de Nick Pope. Alors que les noms de David de Gea (libre) et de Keylor Navas (PSG) sont aussi sorti du chapeau, le Frenchy est bien placé aux yeux de la direction. Un prêt pourrait être envisagé précisent les médias britanniques.