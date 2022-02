OL : Jean-Michel Aulas ne ferme pas la porte pour Tanguy Ndombélé

La suite après cette publicité

Ce mercredi, Jean-Michel Aulas a fait le point sur le bilan financier lors d'une conférence téléphonique. Évoquant différents dossiers comme les prolongations de Rayan Cherki et Maxence Caqueret, il a fait le point sur Tanguy Ndombélé comme le rapporte RMC Sport. Prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat de 65 millions d'euros, celui qui avait porté le maillot des Gones entre 2017 et 2019 semble trop cher pour les finances rhodaniennes. Pour autant, Jean-Michel Aulas n'a pas totalement fermé la porte.

Le président de l'Olympique Lyonnais a notamment évoqué qu'un sacre en Ligue Europa pourrait avoir de belles conséquences : «il faut laisser passer quelques matchs, ce n’est que le début. Mais si on gagne la Ligue Europa, tout sera possible. Je suis très content qu’il soit revenu, avec Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot aux manettes, car il fallait discuter avec le président de Tottenham qui l’avait acheté très cher. Il a participé à l’engagement de revenir en s’investissant personnellement.» Pour le moment, le retour de Tanguy Ndombélé à Lyon semble porter ses fruits.