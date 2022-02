Tanguy Ndombele, un retour déjà gagnant à l'OL

La suite après cette publicité

Et si la débâcle à Monaco était déjà oubliée ? Battu sur la pelouse de l'AS Monaco au terme d'une prestation plus que décevante lors de la précédente journée (2-0), l'Olympique Lyonnais jouait presque sa saison contre un autre concurrent direct aux places européennes : l'OGC Nice, dont le public lyonnais redoutait les fulgurances de ses ex-chouchous encore regrettés : Amine Gouiri et Melvin Bard. Peter Bosz encore sur la selette et décrié après avoir mis à l'écart Jérôme Boateng avant la rencontre, en plus d'un départ discret de Juninho qui n'a toujours pas été digéré par certains, les Lyonnais étaient au plus mal avant ce choc.

Pourtant, la rencontre face aux Aiglons a clairement été la meilleure prestation lyonnaise depuis le début de la saison. Avec des enseignements positifs et surtout le retour d'un Tanguy Ndombele d'une très grande importance. Le joueur prêté par Tottenham a été d'un niveau technique spectaculaire pour sa première titularisation et le Groupama Stadium élevait d'ailleurs de la voix sur chacune de ses prises de balle. Aligné en tant que remplaçant direct de Bruno Guimarães avec Maxence Caqueret, l'international français a été précieux dans un rôle qui n'est pourtant pas sa spécialité.

Peter Bosz a été séduit

Rapidement à l'aise sur une pelouse qu'il connaît bien, Tanguy Ndombele a d'abord fait part de son jeu de passe précis (91,6% de passes réussies) en trouvant Dembélé dans la profondeur (19e) ou encore en décalant Paquetá, avant la frappe de Toko Ekambi (29e). Dans un rôle plus offensif que Caqueret, il a beaucoup cherché l'attaque lyonnaise et a d'ailleurs montré une belle entente avec l'autre recrue rhodanienne Romain Faivre (16e et 52e). Sur ses 99 ballons touchés, le milieu de 25 ans a également délivré une passe décisive pour Toko Ekambi, sur le deuxième but lyonnais.

Un apport précieux salué par Peter Bosz. «Je suis très content de la victoire, mais alors aussi de la manière. De la première à la dernière minute, tout m’a plu. Avec le ballon, sans le ballon… on a fait un très, très bon pressing, pendant toute la rencontre. C’est ça l’objectif depuis le début. Mais il faut aussi les joueurs pour jouer comme ça (...) Et puis c’est sûr que quand on a Tanguy (Ndombele), c’est plus facile pour tout le monde sur le terrain», a souligné le Néerlandais après la victoire (2-0).

Un apport défensif précieux

José Mourinho, Mauricio Pochettino ou même Antonio Conte lui ont souvent reproché son travail défensif et son replacement tactique lors de son passage chez les Spurs. Samedi soir, l'ex-Amiénois a pourtant fait part d'un travail défensif qui a beaucoup aidé Caqueret, avec notamment un pressing constant tout au long de la rencontre. Sur les six interceptions réalisées, il a surtout sauvé une situation dangereuse dans sa surface, devant Amine Gouiri avant la pause (45e).

Logiquement élu homme du match contre Nice par notre rédaction, Tanguy Ndombele a clairement été décisif et presque libérateur pour ses partenaires, souvent à contre-courant ces derniers jours. «C'est vrai que j'ai eu une très bonne entente avec Max (Caqueret) (...) On devait être agressifs et on a laissé beaucoup d'énergie. Cela a payé, on a marqué tôt avant d'aller en mettre un deuxième. C'est de bon augure pour la suite», a-t-il expliqué après la rencontre. De quoi faire le plein de confiance pour un OL qui remonte au classement et peut maintenant recommencer à rêver de la Ligue des Champions.