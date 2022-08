PSG : premier aveu d'impuissance pour la MNM

La suite après cette publicité

Le penaltygate ne semble plus qu'un lointain souvenir. Mais c'est aussi l'impression laissée, dimanche, lors du match nul concédé par le Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco (1-1, 4ème journée de Ligue 1), par l'incroyable connexion observée ces dernières semaines entre les trois phénomènes que sont Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Face aux Asémistes, les Parisiens ont laissé passer leur chance de devenir la seule équipe à réaliser plus de 4 rencontres avec au moins 5 buts inscrits.

La MNM dans le mauvais tempo

Le match beaucoup moins inspiré réalisé par les trois superstars du ballon rond explique en partie la prestation délicate des joueurs de Christophe Galtier, face à des Monégasques affamés, bien loin des dernières sorties du club de la capitale en Ligue 1 (5-0 à Clermont, 5-2 contre Montpellier et 7-1 à Lille). Face à l'écurie entraînée par Philippe Clement, on a senti Messi, Neymar et Mbappé bien moins tranchants qu'à l'accoutumée. Le trio offensif du Paris SG ne s'est pas aussi facilement et naturellement trouvé que ces dernières semaines.

Ils ont (trop) souvent fait les mauvais choix dans les 25 derniers mètres, tout en éprouvant des difficultés à faire mal dans les transitions, de par leur positionnement. Neymar, sur un penalty qu'il a lui-même obtenu et généreusement offert par le tireur attitré, Mbappé, a pu sauver la face de sa prestation. Mais tout n'était pas rose pour l'Auriverde. Alexander Nübel a très bien fait son job face au n°10 parisien (59e, 84e), alors que ce dernier a aussi manqué de justesse face au but quand l'Allemand était sorti à l'abordage (61e) ou de la tête (87e).

Une soirée à oublier pour Mbappé

Lionel Messi a semblé emprunté physiquement, en témoignent ses nombreuses approximations balle au pied et sa faible capacité à faire des différences avec le cuir. Déjà habitué à flirter avec les montants pour sa première saison en Ligue 1, le septuple Ballon d'Or a aussi trouvé le poteau droit de l'ASM juste avant la pause (45e). Le natif de Bondy a lui vécu une soirée à oublier, au cours de laquelle son accolade avec Neymar après le penalty sera peut-être l'image la plus marquante de son match.

Face à son club formateur, qu'il appréciait tant avant le coup d'envoi de ce choc (10 buts et 6 passes décisives en 11 matchs), KM7 a trop voulu forcer le destin. Il a gentiment chauffé les gants de Nübel (37e, 49e) quand Disasi ne protégeait pas son but (44e), avant de faire preuve d'une grossière maladresse face au but vide après le poteau de l'Argentin (45e) et de perdre le duel de la gagne contre le portier monégasque (84e). Il est important de préciser que la MNM a aussi bien été muselée par les joueurs du Rocher au Parc des Princes.

Un second souffle à chercher ?

« Benoît (Badiasile) et moi on était chargé de sortir sur Messi et Neymar qui décrochaient, ça a été un gros point du match, analysait Axel Disasi en zone mixte. En sortant, on les mettait assez loin du but et c'était plus difficile pour eux de trouver des solutions, parce qu'on sait que dès qu'ils s'approchent du but ils peuvent faire des différences. » Le défenseur central français de 24 ans avait auparavant expliqué au micro de Prime Video avoir « su contenir Messi et Neymar dans la 'pocket'. » « Quand je dis dans la pocket, c'est dans l'interligne. C'est comme ça que le coach appelle cette zone où Messi et Neymar décrochent », précisera-t-il ensuite en zone mixte.

Après un jour sans magie pour les artistes, l'heure est maintenant aux interrogations. Le PSG s'apprête à entamer une essoufflante série de 7 matchs en 21 jours, avec le début de la campagne européenne en Ligue des champions. « L’objectif jusqu’à maintenant était de trouver une ossature et une base de travail, avec quelques variétés. On va injecter du sang frais. Certains ont souffert. Notre capitaine a souffert de crampes. On a été parfois à la rupture défensivement, ce qui a provoqué des sprints. Monaco est la première grosse équipe que l’on rencontre et qui nous a imposés un gros défi athlétique et tactique », a prévenu Christophe Galtier en conférence de presse. Et si le repos était finalement ce dont avaient besoin les meilleurs atouts offensifs du PSG pour retrouver de leur superbe ?