PSG : aucune prime à la signature pour Leo Messi !

Alors que le monde entier a les yeux rivés sur le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée officielle de Lionel Messi au sein du club de la capitale, Le Parisien révélait ces dernières heures les détails du montage financier permettant une telle acquisition. Et les chiffres avaient de quoi donner le vertige. Toujours selon les informations avancées par le quotidien, le natif de Rosario devrait donc toucher 41 millions d'euros net par an au PSG. Bien évidemment, l'intéressé règne désormais en maître sur la grille des salaires au club. Concrètement, l'ancien joueur du FC Barcelone peut miser sur un pactole de 82 millions d'euros sur ses deux saisons (hors primes et bonus).

Alors qu'il est arrivé libre en provenance du FC Barcelone, une prime à la signature de 40 M€ était également évoquée. Information démentie selon le PSG et les conseillers du joueur à en croire Le Parisien. D'après le club et les conseillers de La Pulga, aucune prime à la signature n'a été incluse dans le deal. Une information étonnante quand on sait que le fait d'arriver à la fin de son contrat permet souvent à de tels joueurs d'empocher un joli chèque avant même de disputer la moindre minute avec le club concerné. Si Leo Messi n'a pas décroché cette fameuse prime, nul doute que le projet sportif attrayant du PSG et les émoluments astronomiques qu'il va percevoir ont cependant participé à sa venue. D'autant plus le numéro 30 parisien devrait percevoir, dans les mois à venir, de nombreux bonus liés à son nouveau contrat, et qu'il n'a pas cédé de terrain sur la question des droits à l'image, eux aussi très lucratifs.