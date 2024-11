Real Madrid : Kylian Mbappé trollé sur les réseaux sociaux

Kylian Mbappé est dans le dur. Avec la blessure de Vinícius Júnior, le capitaine de l’équipe de France est chargé d’animer l’attaque du Real Madrid. Et pour le moment, il ne remplit pas son rôle comme les suiveurs madrilènes souhaiteraient le voir. Ce mercredi soir, l’ancien joueur de Monaco a enchaîné une nouvelle prestation insipide contre Liverpool (2-0), en Ligue des champions. En plus d’avoir raté un penalty, Mbappé a dû faire face à la puissance de Virgil van Dijk. Et il risque de s’en souvenir longtemps…

Percuté par le défenseur néerlandais en début de rencontre, Mbappé a chuté de manière artistique. Si François Letexier, l’arbitre de la rencontre, a sifflé faute contre le capitaine de Liverpool, la chute du numéro 9 madrilène a beaucoup fait réagir. En tombant, ce dernier a réalisé une sorte de figure de « breakdance » en donnant une impulsion avec sa tête. De quoi bien faire rire les internautes et certains de ses détracteurs, comme le rappeur Booba.