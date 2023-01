OM : vers un prêt en Ligue 2 pour Simon Ngapandouetnbu

Après le départ en prêt d’Isaak Touré à l’AJ Auxerre ce mardi, l’Olympique de Marseille continue de vouloir placer ses jeunes pépites dans des clubs où ils auront plus de temps de jeu. En effet, le club phocéen devrait certainement prêter un autre de ses espoirs en la personne de Simon Ngapandouetnbu. Le jeune gardien camerounais pourrait partir assez rapidement afin d’engranger de l’expérience au sein du deuxième échelon du football français, comme l’a révélé son agent lors de l’émission L’OM au Café du Phocéen. «Avec le club, on est en train d’essayer de trouver une solution pour que Simon puisse être prêté en Ligue 2 jusqu’à la fin de la saison, afin qu’il s’aguerrisse et s’inscrive ensuite dans la durée à l’OM» déclarait notamment Franck Belhassen au média olympien ce mardi.

Le portier de 19 ans devrait donc faire l’objet d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Pour rappel, le jeune phocéen aurait déjà dû être prêté l’été dernier à Valenciennes mais le prêt avait été annulé à cause d’une blessure subie en stage avec l’équipe de France U19 même si le joueur semble complètement rétabli étant donné qu’il a participé au dernier Mondial au Qatar avec le Cameroun avant de rejoindre et réintégrer le groupe professionnel de l’Olympique de Marseille. «Les signaux sont très encourageants pour Simon au club. Tout le monde dans le staff dit qu’il travaille énormément et qu’il progresse. Il a une marge de progression énorme et j’aimerais vraiment qu’il parte jouer en Ligue 2 pour les cinq mois qu’il reste cette saison. On ne va pas citer de club pour l’instant, mais ça avance bien» concluait d’ailleurs son agent, Franck Belhassen.

