Argentine : Lionel Messi n'a pas l'intention de prendre sa retraite internationale

Si Lionel Messi n’a pas marqué dans la nuit de mardi à mercredi lors de la rencontre comptant pour les qualifications à la prochaine coupe du monde 2022 entre le Pérou à l’Argentine, cela n’a pas empêché l’Albiceleste de l’emporter sans trop de difficultés (0-2). Un match qu’a fortement apprécié la Pulga qui s’est dit très heureux du résultat et de la manière après le match nul concédé contre le Paraguay il y a peu. «Heureux de la victoire. Nous en avions besoin après le match que nous n'avons pas pu gagner. Aujourd'hui, nous avons fait un super match et ce dès l'entame. Les buts sont venus après de nombreuses occasions. Le match a été gagné, c'était important car ces qualifications sont compliquées».

«Le niveau est monté, nous avons converti ce qui nous manquait l'autre jour. C'est le chemin que nous devons suivre . Petit à petit, nous devenons plus forts en tant que groupe et en équipe» a confié le sextuple Ballon d’Or avant de déclarer son attachement à la sélection qu’il ne compte pas quitter d’aussi tôt. «Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Je me sens capable de donner à ce groupe et de continuer pour ce maillot. Je me sens bien et si le sélectionneur estime que je suis en forme, je serai là. Dans le cas contraire, non» a ainsi conclu l'attaquant du Barça en conférence de presse à l'issue de la rencontre.