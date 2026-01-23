Quinten Timber justifie son choix de rejoindre l’OM

Troisième de Ligue 1 et encore en lice pour accéder aux barrages de Ligue des Champions, l’OM a pu étoffer son effectif en enregistrant deux arrivées cet hiver : celle de Quinten Timber, frère jumeau du défenseur d’Arsenal, Jurriën, et celle d’Ethan Nwaneri, qui devrait rapidement être officialisée par le club. Ce vendredi, le premier était présent en conférence de presse d’avant-match face à Lens pour se présenter.

Il a notamment indiqué qu’il se sentait prêt et en pleine forme pour débuter en Ligue 1 dès ce week-end, lui qui a pu participer à son premier entraînement hier avec ses nouveaux coéquipiers : «c’est un très grand club, il y a un grand coach, j’ai parlé avec lui et j’ai eu de bonnes sensations en arrivant ici. Je me suis entraîné hier, j’ai vu une très bonne équipe, de très bons joueurs, ils m’ont bien accueilli. Je sais qu’on a un gros match demain contre les leaders, je suis prêt et en forme pour aider l’équipe et montrer ce dont je suis capable», a confié le milieu de 24 ans.

Il va retrouver Igor Paixao et connaît déjà Greenwood

Arrivé pour 4,5 millions d’euros plus bonus à six mois de la fin de son contrat, Timber arrive dans un secteur ultra-concurrentiel (Vermeeren, Bakola, Gomes, Kondogbia, Nadir, Traore, O’Riley), mais avec quand même quelques certitudes : celles d’un international néerlandais (8 sélections) rodé aux matchs de Coupe d’Europe (28 matchs en C1, C3 et C4). «Je pense que l’équipe est déjà très bonne, et je pense que je peux l’aider parce que je suis un box to box, j’aime attaquer et défendre. Je jouerai là où le coach a besoin de moi. Je peux joueur 6, 8 ou 10. Ma personnalité peut aussi aider l’équipe», ajoute-t-il.

Il a également évoqué sa relation avec Igor Paixao, fréquenté du côté de Feyenoord : «j’ai parlé avec lui avant de signer. Je lui ai demandé comment était le club et l’équipe. Igor c’est un bon gars, je suis heureux de le retrouver parce qu’on avait une bonne relation à Feyenoord, donc j’espère que ce sera encore le cas ici. Je connais aussi Jeffrey De Lange (néerlandais comme lui), j’ai parlé avec Greenwood contre qui j’ai joué en U20. Au match contre Liverpool, j’étais déjà là et l’ambiance était superbe malgré la défaite.» Il poussera également derrière ses coéquipiers face à Bruges la semaine prochaine pour espérer accéder aux barrages de Ligue des Champions.