Premier League : Chelsea se prend les pieds dans le tapis à Wolverhampton

Ce mardi marquait le début du round 13 de la Premier League. Chelsea se déplaçait ainsi au Molineux Stadium pour défier Wolverhampton. En treizième position au classement avec 17 points, les Wolves voulaient absolument remporter ce combat, eux qui sont allés au tapis lors des deux derniers matches. Pour cela, il fallait battre ce poids lourd du championnat. Cinquièmes (22 points), les Blues devaient repartir de l'avant après leur défaite samedi face à Everton. La première depuis le 20 septembre ! Pour prendre les 3 points, Frank Lampard misait donc sur un 4-3-3 avec Giroud en pointe. En face, Nuno Espirito Santo optait pour un 3-4-3 avec Fabio Silva pour amener du punch en attaque en l'absence de Raul Jiménez, blessé.

D'entrée, les Loups étaient d'attaque. Ils pressaient et mettaient le pied sur le ballon tout en tentant leur chance avec Coady, dont le tir n'inquiétait pas Edouard Mendy (6e). Face à une formation disciplinée, les Londoniens démarraient timidement la rencontre et n'arrivaient pas à se montrer réellement dangereux. Mais ils commençaient enfin à l'être à la 20e, après une tête de Giroud qui passait juste au-dessus de la barre transversale. Dans la foulée, Wolverhampton répondait avec un tir en force du gauche de Pedro Neto, qui obligeait Mendy à repousser des poings sur sa ligne (22e). Ce dernier était de nouveau sollicité après une tentative dans l'axe de Ruben Neves (23e). Sans problème pour Edouard Mendy qui captait le ballon.

Olivier Giroud titulaire et buteur

Bousculés, les Blues avaient du mal à mettre en place leur jeu. Si Werner était quasiment invisible et Giroud plutôt bien muselé, Pulisic apportait du rythme et de la percussion sur son côté où il embêtait les locaux (36e, 41e). Sans être brillants, les Blues poussaient doucement et à la 44e, Zouma, de la tête, envoyait le ballon sur la transversale. Il s'agissait de la meilleure occasion de cette première mi-temps (0-0). Au retour des vestiaires, les Blues voulaient montrer un visage plus conquérants. Et ils parvenaient à l'être grâce à Giroud, qui ouvrait le score d'une belle reprise qui surprenait Rui Patricio à la 49e (0-1). A la 54e, Fabio Silva, servi dans le dos de la défense, pensait égaliser d'un plat du pied droit. Mais il était logiquement signalé hors-jeu.

Pas vraiment en réussite, il sortait à l'heure de jeu, remplacé par Adama Traoré, qui était vite mis au sol après un duel avec Giroud (64e). Peu après, son coéquipier Daniel Podence, après un festival dans la surface, envoyait un tir en force qui trompait Mendy (1-1, 66e). Trois minutes plus tard, le remuant Podence faisait parler sa vitesse et faisait du mal aux Blues. Mais Kanté veillait (69e). Puis après une belle offensive menée par Semedo (76e), les Wolves pensaient obtenir un pénalty après que Neto se soit écroulé dans la surface. Mais après consultation de la VAR, le pénalty était annulé. Et dans les arrêts de jeu (90e +5), Neto crucifiait les Blues. Score final : 2-1. Une mauvaise opération pour Chelsea, qui pouvait provisoirement revenir à la hauteur du leader Tottenham en cas de succès.

