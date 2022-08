OL : le début de saison en fanfare de Tetê

La suite après cette publicité

Maxwel Cornet, Bertrand Traoré, Martin Terrier, Tino Kadewere, Xherdan Shaqiri ou encore Mathieu Valbuena. Ils sont nombreux à avoir tenté de dynamiser l'attaque de l'Olympique Lyonnais, sans vraiment un réel succès. Depuis plusieurs années, la direction du club peine à trouver un joueur capable d'apporter de la vitesse, de la technique et surtout de se montrer décisif devant le but. Et il aura finalement fallu scruter en dehors de la période du mercato pour trouver le joueur qui correspondait le mieux à ce profil, à l'OL.

En effet, fin mars dernier, les Rhodaniens ont profité des nouvelles règles mises en place par la FIFA depuis la guerre en Ukraine - un mercato exceptionnel réservé aux équipes qualifiées en Coupes d'Europe concernant les joueurs évoluant sur le sol ukrainien du 7 mars au 7 avril - pour récupérer un attaquant du Shakhtar Donetsk. Et l'heureux élu était Tetê, un jeune Brésilien de 22 ans rapidement décisif avec 2 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées en 11 rencontres disputées sous les couleurs lyonnaises.

Peter Bosz avait besoin d'un ailier

Au sein d'une équipe lyonnaise complètement larguée en Championnat et éliminé de toutes les autres compétitions, Tetê avait été décisif contre Angers, l'an passé, seulement quelques secondes après son entrée en jeu. Également buteur contre Nantes et passeur décisif face à Brest, Metz, Nantes, Clermont et l'OM, l'attaquant de 22 ans a logiquement fait ses preuves et a donc prolongé son prêt avec le club rhodanien jusqu'en juin 2023, début juillet.

«J'ai été très heureux de pouvoir arriver ici. J'ai toujours dit que je voulais rester. Tout le monde, dans mon entourage, travaille pour que je prolonge au-delà de cette année-là. Je veux rester avec ce club et continuer l'aventure. J'aime Lyon. Quand je suis arrivé ici, j'ai été très bien reçu. Tout ce qu'on m'avait promis a été réalisé, cela a été très important (...) Il y a des grands joueurs à l'OL et on va tout faire pour gagner des titres», avait d'ailleurs lâché le Brésilien lors de sa prolongation.

Un début de saison en feu

Et les promesses ont également été tenues par Tetê. En deux matches avec l'OL, l'ancien de Gremio apporte énormément sur le plan offensif grâce à sa technique et notamment une entente avec Alexandre Lacazette efficace en ce début de saison. Contre Ajaccio (2-1), lors du match d'ouverture, les deux recrues sont décisives sur les deux buts inscrits. Pour le deuxième match face à l'ESTAC (4-1), Tetê s'est largement distingué sur le terrain. Pour créer des mouvements, réussir des dribbles ou servir ses coéquipiers, le Brésilien a été à la hauteur et montre une certaine justesse technique qui lui permet d'obtenir un bilan de 3 buts et 2 passes décisives en deux rencontres de Ligue 1.

«Tetê a été OK. Pour moi, juste OK. Il a marqué deux buts, mais il peut faire beaucoup mieux. Pour un ailier, il a deux qualités très importantes pour moi : il marque des buts et il délivre des passes décisives. Et sur les passes décisives, aujourd'hui, il n'a pas été très bon. Il peut faire beaucoup mieux», a cependant tenté de nuancer son coach, Peter Bosz, après la rencontre. Pourtant, avec un match en moins, il est actuellement derrière Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar au classement des buteurs.

Le coach néerlandais ne veut logiquement pas s'enflammer, mais un profil comme le sien manquait cruellement au sein du collectif rhodanien. Avant un mois de septembre compliqué où l'OL enchaînera cinq matchs en quinze jours, dont un déplacement à Monaco (11 septembre) et la réception du PSG (18 septembre), Tetê va maintenant devoir prouver sur la durée. Cela commencera ce dimanche, avec un premier déplacement chez le Stade de Reims (17 heures).

