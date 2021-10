OM : Pau Lopez prend son envol

La suite après cette publicité

Pau Lopez n'a pas de chance. Il a un visage particulier qui nous donne franchement l'impression qu'il va tomber en dépression d'un moment à l'autre. En plus de cela, il est critiqué à la moindre occasion. Pourquoi ? C'est très simple. Il a mis la légende de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda, sur le banc des remplaçants. Et on ne change pas des longues habitudes ainsi.

Plutôt bon sur les rencontres jouées, il a, certes, une certaine nonchalance qui peut effrayer, notamment au niveau de son jeu au pied. Pour autant, c'est pour cela que Jorge Sampaoli a été le chercher (il est prêté avec option d'achat par l'AS Roma). Mais, ce dimanche soir, contre le FC Lorient, il a peut-être pris son envol.

Ce dimanche, il a sauvé l'OM

À plusieurs reprises, alors que le score était nul (1-1), il a empêché les Merlus de prendre l'avantage par des énormes parades, notamment une où les Bretons s'y reprennent à deux pour finalement buter sur lui. Désormais, il est le gardien numéro un de l'OM. Jusqu'ici, c'était dans les choix de Sampaoli, maintenant, quasiment tout le monde a vu pourquoi.

El Pelado a d'ailleurs eu un petit mot pour son portier espagnol en conférence de presse d'après-match : « *il a fait un bon match, on a fait un bon match défensif aussi. Si on l'a fait venir, c’est pour ça et c'est pour ça qu'on l’a recruté, on est content avec lui ». De quoi donner quelques nouvelles sueurs froides à Mandanda, dont on ne sait pas encore quand il va apparaître à nouveau sous la tunique marseillaise...