Paul Pogba encense N'Golo Kanté

Invité de l'émission FC Stream Team sur Eurosport, Paul Pogba s'est montré élogieux envers son compatriote et acolyte au milieu de terrain, N'Golo Kanté. Celui que tout le monde appelle NG en Bleu a déboulé à Clairefontaine auréolé d'une victoire en Ligue des Champions avec Chelsea, avec des performances épatantes jusqu'en finale de la compétition. De là l'imaginer futur Ballon d'Or ? C'est une possibilité que n'écarte pas Pogba.

« Parlons de NG. Ce que je voudrais dire au monde entier, c'est que le NG qu'on a vu ces derniers mois, cela a toujours été le même. On parle beaucoup de ses performances, il a toujours joué comme ça, été performant. Aujourd'hui, il n'y avait pas Cristiano et Messi en demi-finale ou finale. On oublie ce genre de performances de milieux de terrain ou de défenseurs. Je l'avais dit que ce serait une belle opportunité, si Chelsea gagne, qu'il remporte le Ballon d'Or. Et ce serait mérité. Il a toujours été performant. Il a toujours été comme ça. Je ne suis pas surpris de ce qu'il fait, ça me surprend qu'il continue autant à être aussi performant. Champion's League, Coupe du Monde ou Championnat, il a toujours fait des matches comme ça. » Un bel hommage.