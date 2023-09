Getafe : Mason Greenwood impressionne déjà à l’entraînement !

La suite après cette publicité

Janvier 2022. Cela fait plus d’un an et demi que Mason Greenwood n’a plus tapé dans un ballon de foot en match officiel. Mais la pépite anglaise, enfin débarrassée de ses histoires compromettantes et bien loin de la pression britannique, devrait retrouver le rectangle vert dans les prochains jours, avec Getafe. Excellent à l’entraînement, l’ancien attaquant polyvalent des Red Devils épate son entraîneur ainsi que son staff. Une source proche raconte : «en Espagne, il peut enfin se concentrer à 100% sur son football. Les entraîneurs sont surpris par sa condition physique et souhaitent le lancer le plus vite possible.»

À tel point que d’après The Sun, Mason Greenwood devrait bel et bien prendre part à la rencontre entre Getafe et Osasuna le 17 septembre prochain, en Liga, pour la reprise du championnat espagnol après la trêve internationale. Si pour le moment, rien ne laisse présager que l’Anglais sera titularisé, ce dernier pourrait tout de même rentrer en jeu pour apporter sa qualité de percussion notamment. Une bonne nouvelle pour le joueur de 21 ans qui doit relancer sa jeune carrière.