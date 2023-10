L’Angleterre crie au scandale après l’énorme scandale d’arbitrage, le Barça offre un contrat inédit à Frenkie de Jong

Polémique XXL en Angleterre

Tottenham a emporté sur le choc face à Liverpool sur le fil hier. Une victoire 2-1 dans les ultimes secondaires face à des Reds pourtant réduits à 9 ! Cette rencontre est entachée d’un énorme scandale d’arbitrage. Le Sunday Mirror estime d’ailleurs que les officiels étaient en grève hier. En plus des deux cartons rouges, Liverpool s’est vu refuser un but de Luis Diaz pour hors-jeu alors que le score était de 0-0, ce qui a rendu fou de rage Jurgen Klopp comme vous pouvez le voir dans les pages intérieures. Un but qui aurait dû être validé et une fois n’est pas coutume, l’erreur a été reconnue ! « La PGMOL reconnaît qu’une erreur humaine importante s’est produite au cours de la première mi-temps de Tottenham Hotspurs contre Liverpool. Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à ce que le but soit accordé via l’intervention du VAR, cependant, le VAR n’est pas intervenu. PGMOL procédera à un examen complet des circonstances qui ont conduit à l’erreur » est-il écrit dans le communiqué officiel. Reste à savoir comment l’erreur sera réparée.

Prolongation longue durée pour Frenkie de Jong

Considéré comme un élément central dans le projet barcelonais, le Barça serait prêt à offrir un contrat jusqu’en 2029 aà Frenkie de Jong dans le but de le voir passer quasi toute sa carrière chez les Blaugranas ! Le directeur sportif Deco a fait de la prolongation du Néerlandais une «priorité absolue», comme l’explique le quotidien Sport dans ses pages intérieures. Avec cette prolongation longue durée, l’idée du Barça est aussi d’étaler son salaire sur plusieurs années. En tout cas, un départ du Néerlandais n’est clairement plus d’actualité !

Le Barça vise un nouveau crack brésilien

Très friand des talents brésiliens, le FC Barcelone a contacté Gabriel Moscardo, comme le placarde le journal Sport dans son édition du jour. Le jeune espoir brésilien du SC Corinthians est l’une des plus grandes révélations de l’année au Brésil. Chelsea a tenté le coup cet été avec deux offres fermes pour le crack de 18 ans. La dernière offre s’élevait à 21 M€ + 4 en variables et un pourcentage sur le plus-value en cas de future vente. Le Barça s’est positionné pour l’accueillir en 2024.