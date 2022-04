PSG : Kylian Mbappé veut finir meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1

Encore auteur de deux buts et d’une passe décisive vendredi soir lors du nul du PSG sur la pelouse de Strasbourg (3-3), le buteur parisien Kylian Mbappé n’a pas caché ses objectifs pour la fin du championnat. Déjà champion de France, l’attaquant tricolore dont le contrat dans la capitale expire en juin, a expliqué qu'il avait pour objectif de terminer la saison en tête du classement des buteurs et des passeurs de Ligue 1.

« Quand je disais qu’on continue à jouer, je m’incluais dedans. Bien sûr que c’est un objectif. J’ai toujours dit que si on pouvait faire les deux il ne fallait pas se priver. Maintenant, il reste trois matchs et je vais continuer à essayer d’aider mon équipe à gagner à chaque fois », a déclaré Mbappé après la rencontre vendredi. Le Français de 23 ans occupe actuellement la tête des deux classements, avec 24 buts inscrits et 15 passes décisives en 32 matches disputés avec le PSG cette saison.