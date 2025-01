Barça : le rapport miracle de la fédération n’existerait pas !

Le dossier des inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor n’en finit plus de connaître des rebondissements. Plus tôt dans la journée, la chaîne de télévision TV3 assurait que la fédération espagnole (RFEF) avait finalement rédigé un rapport favorable aux inscriptions des deux joueurs du FC Barcelone. Ce rapport était même cité comme une pièce importante du dossier que le Barça présentera demain au Conseil Supérieur du Sport.

La suite après cette publicité

Mais Marca vient de jeter un pavé dans la mare. Le quotidien affirme qu’un tel rapport n’a jamais été rédigé. Et pour cause. Marca explique que si un tel document avait été fait, il aurait ouvert une brèche dans le règlement. Une faille dans laquelle beaucoup de clubs auraient pu s’y glisser. Pour rappel, le Barça plaidera demain le « cas de force majeur » pour espérer obtenir l’autorisation exceptionnelle d’inscrire Olmo et Victor.