Liga : le Celta de Vigo enfonce Alavés, Cadix s'offre Elche dans les dernières minutes

Deux matchs de Liga se jouaient ce samedi à 18h30 à l'occasion de la 35e journée. D'un côté, Cadix (18e) avaient l'occasion de passer 16e et donc de sortir de la zone de relégation, aux dépens de Majorque, en battant Elche (13e) à domicile. Dans l'autre rencontre, le Celta de Vigo (12e), vainqueur d'un seul de ses sept derniers matchs de championnat, recevait la lanterne rouge du Deportivo Alavés (20e), qui avait l'opportunité de passer devant Levante et d'entrevoir un maintien avec une victoire.

La suite après cette publicité

Cependant, les joueurs d'Alavés ont coulé dès la première période. En effet, ils rentraient aux vestiaires avec deux buts de retard, après la réalisation en début de match de Thiago Galhardo (6e) et celle du capitaine Iago Aspas, auteur de sa 16e réalisation en Liga. Ils encaissaient un troisième but à l'heure de jeu sur une réalisation contre son camp de Navarro (57e), qui se faisait expulser quelques minutes plus tard (64e). Aspas inscrivait ensuite un doublé (66e). Dans l'autre rencontre, après plusieurs occasions et l'expulsion d'Ezequiel Ponce (Elche) à l'heure de jeu (66e), Alvaro Negredo donnait l'avantage à Cadix en fin de match (80e), suivi quelques minutes plus tard par Sobrino (83e) et Lozano (90e+3). Avec sa victoire, Cadix repasse donc devant Majorque et Grenade, tandis qu'Alavés voit ses chances de maintien être de plus en plus réduites.