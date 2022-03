Le Barça ne veut pas payer pour Adama Traoré

La suite après cette publicité

Selon Sport, le FC Barcelone conservera Adama Traoré seulement si le transfert est gratuit pour le club. L’ailier espagnol de 26 ans, qui est arrivé en Catalogne cet hiver, est prêté avec une option d’achat de 30 millions par Wolverhampton jusqu’en juin prochain. Le Barça réfléchit déjà depuis plusieurs semaines à [comment récupérer gratuitement l’international espagnol](https://www.footmercato.net/a4156858677434352802-le-plan-machiavelique-du-fc-barcelone-pour-recruter-adama-traore-pour-0eur#:~:text=Le%20cas%20Adama%20Traor%C3%A9%20(26,le%20communiqu%C3%A9%20du%20FC%20Barcelone.) qui s’est déjà bien intégré au groupe de Xavi.

Selon la presse espagnole, les Blaugranas aimeraient un échange avec Francisco Trincao, le joueur du Barça a été prêté aux Wolves en début de saison mais le club anglais aurait des doutes sur l’ailier portugais de 22 ans et préfèrerait plutôt inclure Riqui Puig dans l’opération. Depuis son arrivée à Barcelone Traoré a disputé dix matches avec le maillot blaugrana, inscrit un but et délivré quatre passes décisives.