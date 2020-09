Tottenham met une star dans la balance pour rapatrier Gareth Bale, Karim Benzema impressionne déjà l'Espagne

La suite après cette publicité

Un rebond pour Bale à Tottenham ?

Mardi, l'agent de Gareth Bale annonçait un possible retour à Tottenham. Aujourd'hui, l'information est en Une de tous les tabloïds ! Par exemple, le Daily Star ou le Daily Mirror ne parlent que de ça. Même les journaux plus sérieux, comme The Times ou The Guardian, s'enflamment sur le retour de la star galloise en Premier League. D'après The Daily Telegraph, Tottenham est proche de boucler l'opération. Le quotidien ajoute que Dele Alli pourrait faire le chemin inverse, dans le cadre d'un échange avec le Real Madrid. Une information également partagée par le Daily Mail, ce mercredi. «Bale retourne à la maison», écrit le quotidien anglais. Enfin, The Sun parle plutôt d'un deal d'environ 20 M£ pour ramener Bale à Tottenham, soit un peu moins de 22 M€. Affaire à suivre...

Benzema est déjà en feu

En Espagne, Karim Benzema fait déjà les gros titres ! Le Français a inscrit un quadruplé en match amical contre Getafe, lors de la victoire (6-0) des siens. Il a réalisé tout cela en seulement 45 minutes de jeu. Une sacrée performance, même pour une rencontre sans enjeu. Pour As, Benzema est «déchaîné», tout simplement. Il fait également les gros titres de Marca, qui explique que le buteur madrilène revient avec des objectifs très élevés. Il souhaiterait devenir le joueur étranger ayant joué le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid, et même dépasser les 700 matchs sous le maillot merengue. Il aimerait aussi pouvoir se battre pour le titre de meilleur buteur de l'histoire du club.

Džeko bloqué par Milik

En Italie, la plupart des médias annonce Edin Džeko comme le futur attaquant de la Juventus, pour épauler Cristiano Ronaldo. L'opération semble bouclée, pourtant, si on en croit le Tuttosport, la situation pourrait être légèrement différente ! En effet, selon le journal, même si la Juve abandonne pour la moment la piste menant à Suarez, le dossier Džeko est bloqué. Car celle-ci dépend aussi de la signature d'Arkadiusz Milik à la Roma. Et pour l'instant, l'attaquant polonais refuserait de la rejoindre la capitale italienne.