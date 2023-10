Ligue Europa : Liverpool étrille Toulouse, le Stade Rennais s’impose dans la douleur au Panathinaïkos

Toujours invaincu dans cette Ligue Europa, le TFC faisait face à un très gros morceau en cette 3e journée de la phase de groupes. Le vainqueur de la Coupe de France se rendait cette fois à Anfield pour affronter Liverpool. Comme un parfum de revanche de 2007 où les Anglais avaient étrillé les Occitans. Évidemment, les hommes de Jürgen Klopp faisaient figure de grands favoris dans cette rencontre. L’Allemand en profitait même pour faire tourner son effectif. Un choix plutôt judicieux puisque Jota s’amusait dans la défense toulousaine pour ouvrir rapidement la marque (1-0, 9e). Les Violets ne pouvaient craindre une nouvelle humiliation mais ils profitaient en réalité d’un certain relâchement pour revenir au score.

Coupable sur le but de Jota, Dallinga se rattrapait sur cette offrande de Dönnum et égalisait en bout de course (1-1e, 16e). Cette joie fut de courte durée car les Reds reprenaient leur marche en avant. Restes maintenait même les siens à flot devant Gravenberch et Núñez mais finissait par craquer sur cette tête d’Endo (2-1, 30e). Dans la foulée, Nunez inscrivait le but du break (3-1, 34e). La seconde période aurait pu devenir folle si Suazo n’avait pas manqué l’immanquable (47e). Au lieu de ça, Restes sauvait encore un peu les siens (56e), Núñez tombait aussi sur son poteau gauche mais Gravenberch suivait et creusait l’écart (4-1, 65e), avant que Mohamed Salah, entré quelques minutes plus tôt, ne scelle la rencontre (5-1, 90e+3). Les Toulousains s’inclinent lourdement mais sont toujours dans le coup de la qualification, même s’ils abandonnent le 2e place à l’Union Saint-Gilloise, à 5 points des Reds.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 9 3 8 3 0 0 10 2 3 Toulouse 4 3 -3 1 1 1 3 6

Rennes s’est fait peur

De son côté, le Stade Rennais avait besoin de se rassurer après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Ce manque de confiance semblait être rapidement balayé par le premier but de Gouiri dès la 7e minute sur ce centre d’Enzo Le Fée (0-1). Le nouvel international algérien était même proche du doublé si le poteau de Brignoli n’avait pas repoussé sa tentative (14e). Seulement, les Bretons retombaient vite dans leurs travers, en plus de subir les pépins physiques de Le Fée et la sortie sur blessure de Bourigeaud (30e). Après Omari à Lorient, c’est Belocian (21e) puis Assignon (33e) qui accumulaient de petites erreurs, sans conséquence jusque-là, même si la frappe de Bernard, ralentie par Belocian finissait heureusement sa course dans les bras de Mandanda.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Rennes 6 3 3 2 0 1 5 2 2 Panathinaikos 4 3 1 1 1 1 3 2

La pause faisait du bien. Les joueurs de Genesio revenaient des vestiaires avec de meilleures intentions après ce gros temps faible. Kalimuendo doublait même la mise sur ce coup-franc de l’entrant Rieder (0-2, 49e). Les Bretons prenaient le bon chemin dans cette soirée, sauf qu’une nouvelle erreur défensive se révélait cette fois fatale. Assignon offrait un penalty aux Grecs que Ioannidis transformait (1-2, 61e). Ce n’est toujours pas ce soir que Rennais vivre une soirée tranquille. Chaque incursion des locaux faisait craindre le pire, d’autant que Kalimuendo échouait face à Brignoli (70e), encore auteur d’une magnifique parade sur ce tir de Gouiri (81e). Jusqu’au bout, les Rennais tremblaient, à l’image du sauvetage de Belocian (73e) et cette double occasion de Mladenovic et Mancini (90e+7), mais remportent un succès précieux qui leur permet de prendre la tête du groupe à leur adversaire du soir.

Brighton fond sur l’OM

Dans les autres rencontres de la soirée, Brighton a battu l’Ajax 2-0 grâce à des buts signés Joao Pedro et Fati. Forts de leur première victoire en C3 cette saison, les Seagulls reviennent à un point de l’OM, qui a battu l’AEK Athènes un peu plus tôt dans la soirée. Dans la poule de Toulouse, l’Union Saint-Gilloise a arraché la victoire 2-1 lors de la réception de LASK. La Roma de José Mourinho réalise une bonne opération en s’imposant 2-0 face au Slavia Prague et prend la tête de son groupe. Mais l’autre carton de la soirée est à mettre au crédit du Bayer Leverkusen qui a cogné Qarabag sur le score de 5-1. Les protégés de Xabi Alonso n’ont toujours pas perdu cette saison, toutes compétitions confondues.

Les résultats des matchs de 21h :

Groupe B :

Brighton 2 - 0 Ajax Amsterdam : Joao pedro (42e), Fati (53e)

Groupe E :

Liverpool 5 - 1 Toulouse : Jota (9e), Endo (30e), Nunez (34e), Gravenberch (65e), Salah (90e+3) ; Dallinga (16e)

Union Saint-Gilloise 2 - 1 Linz ASK : Puertas (sp 84e), Burgess (90e+4) ; Usor (24e)

Groupe F :

Panathinaïkos 1 - 2 Stade Rennais : Ioannidis (sp 61e) ; Gouiri (7e), Kalimuendo (49e)

Groupe G :

AS Roma 2 - 0 Slavia Prague : Bove (1e), Lukaku (17e)

Sheriff Tiraspol 1 - 1 Servette Genève : Ankeye (80e) ; Crivelli (41e)

Groupe H :

Bayer Leverkusen 5 - 1 Qarabag : Wirtz (4e), Grimaldo (29e, 54e), Boniface (35e), Tapsoba (57e) ; Bayramov (sp 16e)