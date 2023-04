Liga : Villarreal prend le meilleur sur la Real Sociedad en fin de rencontre

Après la large victoire du Real Madrid face à Valladolid (6-0), la 27ème journée de Liga se poursuivait ce dimanche avec un beau duel de haut de tableau entre Villarreal et la Real Sociedad, respectivement 6ème et 4ème du championnat espagnol. Les coéquipiers de David Silva pouvaient même monter sur la troisième marche du podium en cas de victoire sur le pelouse du Sous-marin jaune. Malgré les velléités offensives des visiteurs, ni Take Kubo, ni David Silva n’arrivaient à faire la différence en première période, la faute à un manque de justesse technique dans le dernier geste.

Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendaient coup pour coup et c’est sur un pénalty, à l’aube du dernier quart d’heure, que la rencontre s’animait finalement. Le capitaine de Villarreal, Dani Parejo, se chargeait d’exécuter la sentence pour ouvrir le score (77e, 1-0). Quelques minutes plus tard, Nicolas Jackson doublait la mise (81e, 2-0) avant de se faire exclure dans la foulée (89e). Au classement, les hommes de Quique Setien réalisent une bonne opération mais restent à la 6ème place de LaLiga tandis que la Real Sociedad reste au pied du podium.

