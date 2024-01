CdF : le joli geste de l’OL pour Bergerac

Hier soir, l’Olympique Lyonnais a obtenu - non sans mal - son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, en battant Bergerac (2-1). Le club rhodanien, qui a terminé à dix, a pu compter sur les débuts prometteurs de Malick Fofana. Et comme d’habitude en Coupe de France, le club de Ligue 1 a laissé la recette du match au pensionnaire de National 2.

Un «geste élégant» salué par le président Christophe Fauvel, d’autant plus que le club est confronté à des difficultés économiques. «Ça va contribuer à ce que ça aille mieux», a commenté le patron de Bergerac, présent depuis 19 ans. «Je vous dirai dans quelques semaines si ça suffit mais ça va clairement améliorer la saison qui n’était pas forcément brillantissime de ce point de vue-là. Ça va forcément aider. Laurent Prud’homme (le nouveau général de Lyon), nous a annoncé tout à l’heure que Lyon avait décidé de laisser la recette du match. Donc je remercie Lyon, doublement parce que c’est un geste élégant tout simplement et dans la situation du club de Bergerac c’est encore plus important».