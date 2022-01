Aston Villa : Anwar El Ghazi proche de signer à Everton

Alors que le latéral français Lucas Digne devrait dans les prochaines heures quitter Everton pour signer à Aston Villa, les Toffees pourraient récupérer un joueur des Villans, l’ailier hollandais Anwar El Ghazi. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, les deux clubs auraient trouvé un accord pour le prêt cet hiver de l’ailier droit de 26 ans dont le contrat à Aston Villa se termine en juin 2023.

L’ancien joueur du LOSC devrait passer sa visite médicale aujourd’hui avant d’être annoncé officiellement dans les prochaines heures. El Ghazi a disputé 119 avec Villa, inscrit 26 buts et délivré 16 passes décisives. Il serait la troisième recrue de Benitez cet hiver après les arrivées du jeune ukrainien Vitaliy Mykolenko en provenance du Dynamo Kiev et de l’ancien latéral des Glasgow Rangers Nathan Patterson.

