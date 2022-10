Les étonnantes révélations de William Saliba sur son départ de l'OM

La suite après cette publicité

William Saliba fait tout pour bonifier son prêt à l'OM. Sa très belle saison sur la Canebière lui a permis d'accéder à l'équipe de France et de revenir avec un autre statut à Arsenal. Voilà qu'il est désormais taulier de la défense du leader de Premier League. Depuis le début de la saison, il a disputé tous les matchs de championnat dans leur intégralité, marquant même à deux reprises face à Bournemouth et Brentford. D'un point de vue personnel, il a bien fait revenir à Londres. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si son club souhaite le prolonger.

L'OM voulait à tout prix le conserver comme nous vous en informions en juillet, même si Longoria et son équipe savaient bien que la tâche allait être très difficile. Avec le recul, on peut même dire qu'elle était impossible. Déjà parce que Mikel Arteta a souhaité le garder au sein de l'effectif, et qu'en plus c'était la volonté du principal intéressé. Dans un entretien accordé au média du club avant le choc face à Liverpool dimanche (à suivre en live commenté ici), il affirme avoir toujours voulu revenir et s'imposer à Arsenal cette saison.

Il a toujours souhaité revenir à Arsenal

«Quand j'étais prêté, ça m'a aidé à me motiver chaque jour en sachant qu'Arsenal me surveillait, était en contact avec moi et que bientôt je serai de retour ici. Mon objectif a toujours été de revenir jouer ici, donc je savais que je devais me battre et travailler beaucoup pendant que j'étais loin du club si je voulais revenir. Le club était en contact avec moi chaque semaine, me donnait des conseils, m'encourageait et je savais qu'ils me soutenaient, même si j'étais en France», assure le joueur de 21 ans, qui voit, aujourd'hui, sa valeur marchande estimée à 60 millions d'euros selon le dernier rapport du CIES.

On comprend alors qu'il n'était pas question de rester à l'OM, malgré la Ligue des Champions. «Je veux aider le club à revenir au sommet. Je vais tout donner pour que ce club nous aide à y revenir. Cela a été difficile pour moi aussi parfois à Arsenal, ne pas jouer tout le temps, mais parfois le sport est comme ça, philosophe celui qui vise la Coupe du monde. Vous ne vivez pas toujours de bons moments, ça fait partie de la vie. C'est du passé. Maintenant, je me concentre uniquement sur le présent et sur l'avenir.»